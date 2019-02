Campeões brasileiros sub-20 lideram lista de negociados do Palmeiras

A base do Palmeiras que tanto conquistou títulos nos últimos anos tem trilhado os primeiros caminhos como profissional em outros clubes. Sem planos de utilizar os garotos no time profissional, a diretoria tem negociado os jovens jogadores com outras equipes e pode ter até sete atletas do elenco campeão brasileiro sub-20 do ano passado em ação com outras camisas.

A ida da diretoria do Palmeiras para a Europa para negociar atletas e melhorar o caixa do clube mostra essa tendência. O clube pretende vender o zagueiro Vitão, de 19 anos, e o lateral Luan Cândido, de 18, para ajudar nas finanças. No entender da cúpula alviverde, ao vender jovens revelações e não alguém do time profissional, a equipe não cairia de nível nem perderia entrosamento.

Além desses dois defensores, outros atletas que integram o elenco campeão nacional sub-20 do ano passado já estão defendendo outros clubes. O último deles foi o atacante Papagaio, contratado recentemente por empréstimo pelo Atlético-MG. Antes dele, outro a ter sido negociado foi o meia Vitinho, que vai defender o São Caetano durante o Campeonato Paulista.

No começo do ano a diretoria tratou de cuidar de outras negociações com garotos vindos da base. O atacante Yan chegou a ser integrado, porém logo foi negociado por empréstimo com o Estoril, da segunda divisão de Portugal. Antes dele, o Palmeiras fez acordos pelo goleiro Anderson e pelo lateral Matheus Rocha. Os dois completam 21 anos em 2019 e, como não têm mais idade para disputar competições de base, foram cedidos por empréstimo para o Santa Cruz e o Vitória, respectivamente.

O clube que nos últimos anos ganhou dezenas de títulos da base só tem no momento um jogador revelado na base em ação no elenco profissional. Trata-se do lateral-esquerdo Victor Luís, que tem 25 anos e estreou na equipe em 2014.