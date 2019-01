Campeão mundial pela França, defensor Pavard vira reforço do Bayern de Munique

Titular da campanha vitoriosa da seleção francesa na Copa do Mundo da Rússia, o defensor Benjamin Pavard foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Bayern de Munique para a próxima temporada europeia. O jogador de 22 anos vai se apresentar ao novo clube somente em julho. Assim, ele seguirá defendendo o Stuttgart, seu atual time, até o fim da atual temporada, em junho.

“Eu posso anunciar que contratamos os serviços de Benjamin Pavard a partir do dia 1º de julho. Ele assinou contrato de cinco anos”, afirmou Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do Bayern. “Ele pode jogar em várias posições. É um jovem jogador, um campeão mundial. E estamos felizes por ter feita esta contratação.”

Pavard, que pode jogar como zagueiro ou lateral, disputou seis das sete partidas da seleção francesa na Copa da Rússia, incluindo a final, contra a Croácia. O defensor ficou marcado por um lindo gol marcado no duelo das oitavas de final, contra a Argentina, de fora da área.

No Stuttgart, ele vinha se destacando nas últimas temporadas. Em 2017, ajudou a equipe a voltar à primeira divisão do futebol alemão. No clube desde 2016, vindo do Lille, clube que o revelou para o futebol mundial, Pavard soma 69 partidas. Mas perdeu os últimos jogos, por conta de uma lesão muscular.

Ainda nesta quarta, o dirigente do Bayern confirmou que o clube está interessado no jovem atacante Callum Hudson-Odoi, do Chelsea. O jogador tem apenas 18 anos. Ele poderia ser um reforço para o setor ofensivo do Bayern para a próxima temporada, em razão da possível saída de Arjen Robben e Franck Ribéry.