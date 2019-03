Campeão mundial em 2006, Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção da China

O ex-meia italiano Fabio Cannavaro, capitão da seleção campeã da Copa do Mundo de 2006, é o novo treinador da China. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela Associação Chinesa de Futebol (CFA, na sigla em inglês), que não revelou qual será a duração do vinculo. Ele substituirá o compatriota Marcelo Lippi, que deixou o cargo em janeiro após a eliminação nas quartas de final da Copa da Ásia.

Cannavaro, de 45 anos, é o atual treinador do Guangzhou Evergrande – entrou no lugar do brasileiro Luiz Felipe Scolari, em 2017 – e vai acumular funções com o cargo na seleção da China. E ele terá a colaboração do próprio Lippi – seu treinador no Mundial de 2006, na Alemanha -, que foi indicado pelos dirigentes chineses como consultor do time.

“A CFA cuidadosamente tomou essa decisão (de contratar Cannavaro) baseada na sua experiência, na sua forma de jogar, na familiaridade com os jogadores chinês e outros fatores”, informou a Associação Chinesa de Futebol em suas redes sociais.

O primeiro desafio de Cannavaro na seleção da China será um torneio amistoso em solo chinês na próxima semana chamado de China Cup. Na quinta-feira que vem, o adversário de estreia será a Tailândia. Quatro dias depois, jogará contra Uruguai ou Usbequistão.