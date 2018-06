Campeão, Manchester City estreará contra o Arsenal no próximo Campeonato Inglês

A Premier League divulgou nesta quinta-feira a tabela do próximo Campeonato Inglês, que será realizado na temporada 2018/2019, e revelou que o Manchester City, atual campeão nacional, fará a sua estreia na competição em um clássico contra o Arsenal, quinto colocado da edição 2017/2018 do torneio nacional.

O duelo ocorrerá no final de semana dos dias 11 e 12 de agosto, no Emirates Stadium, em Londres, na partida que também marcará a estreia no Inglês do técnico Unai Emery, substituto de Arsène Wenger, que deixou o Arsenal após 22 anos à frente da equipe.

O City, de Pep Guardiola, realizou uma campanha histórica na temporada passada e foi campeão com incríveis 100 pontos, 19 a mais do que os somados pelo vice-campeão Manchester United, que também estreará atuando em casa, diante do Leicester.

Terceiro colocado do último Inglês, o Tottenham abrirá campanha contra o Newcastle, como visitante. Vice-campeão europeu e dono do quarto melhor desempenho na competição nacional na temporada passada, o Liverpool pegará o West Ham em seu primeiro jogo, diante dos seus torcedores, no estádio Anfield Road.

Apenas o quinto colocado da edição passada da Premier League, o Chelsea estreará contra o Huddersfield, fora de casa. Bournemouth x Cardiff City, Fulham x Crystal

Palace, Southampton x Burnley, Watford x Brighton e Wolverhampton x Everton serão os outros duelos da primeira rodada do Campenato Inglês, toda marcada para 11 e 12 de agosto – horários e datas de cada confronto ainda serão confirmados quando a tabela for desmembrada.

Marcada para começar em 11 de agosto, a competição será encerrada no dia 12 de maio de 2019, com os seguintes duelos: Brighton x Manchester City, Burnley x Arsenal, Crystal

Palace x Bournemouth, Fulham x Newcastle, Leicester x Chelsea, Liverpool x Wolverhampton, Manchester United x Cardiff City, Southampton x Huddersfield, Tottenham x Everton e Watford x West Ham.