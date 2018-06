Campeão em 2017, São Paulo voltará a disputar a Florida Cup no ano que vem

O São Paulo foi confirmado nesta terça-feira como um dos participantes da Florida Cup de 2019. Campeão em 2017, quando bateu o arquirrival Corinthians na final, o time paulista disputará o torneio de pré-temporada nos Estados Unidos apenas pela segunda vez na história.

Em 2017, o time brasileiro garantiu a conquista após dois empates por 0 a 0, contra River Plate e Corinthians, e venceu ambos os confrontos nos pênaltis. Mais do que um novo título, o diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, considerou que o torneio é uma oportunidade de iniciar bem a temporada 2019.

“Em um período tão importante para a nossa equipe principal, tínhamos que escolher um lugar com ótima infraestrutura, adversários de alto nível, clima adequado, onde tudo fosse muito bem organizado. Será nossa segunda participação na Florida Cup, estamos muito felizes com o convite e certos da escolha para uma pré-temporada de excelência”, apontou.

Outro clube confirmado nesta terça para a edição de 2019 do torneio foi o Ajax. O time holandês fará sua primeira participação na Florida Cup, repetindo o rival PSV, primeira equipe do país a disputar a competição, este ano.

“É essencial para um time jogar contra equipes internacionais. Isso vai nos ajudar na preparação para a segunda metade da temporada. Além disso, nossa presença no evento se adapta à nossa estratégia internacional, já que pretendemos crescer no mercado dos EUA. Nosso primeiro jogo será transmitido no horário nobre tanto na América do Norte quanto na América do Sul, alcançando milhões de fãs do Ajax. Nós vamos fazer disso um espetáculo”, comentou o CEO do Ajax, o ex-goleiro Edwin van der Sar.

A Florida Cup prometeu divulgar os outros participantes e novidades para a edição de 2019 nas próximas semanas. Além de São Paulo, Colônia, da Alemanha, Atlético Mineiro e Atlético Nacional, da Colômbia, conquistaram o título do torneio nas edições passadas.