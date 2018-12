Campeão da Série B, Fortaleza renova contrato de Rogério Ceni

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o técnico Rogério Ceni. O ex-goleiro assinou um novo vínculo válido por mais uma temporada – o acordo antigo se encerrava no fim deste ano, após ter suas exigências aceitas pela diretoria do clube cearense, que anunciou o acerto através de um vídeo publicado em suas redes sociais.

Ceni chegou ao Fortaleza em novembro de 2017 como a principal atração do centenário do clube, iniciando a sua segunda experiência como técnico, em carreira iniciada no São Paulo no ano passado e que durou sete meses.

Logo em seus primeiros dias, já mostrou que estava disposto a mudar o patamar da equipe e pediu reformas no Pici, além de montagem um elenco bastante competitivo. A diretoria mudou a drenagem do gramado do estádio Alcides Santos, fez mudanças em diversos setores do CT, na parte administrativa e academia.

No comando do time cearense, chegou a ficar as primeiras nove rodadas da Série B invicto. Além disso, desde o início da competição, o Fortaleza se manteve na parte de cima da tabela e conquistou o acesso para a Série A na 36ª rodada, diante do Avaí. E a equipe cearense fechou a Série B com 21 vitórias, nove derrotas e oito empates em 38 jogos na competição.

Ao término da competição, criou-se um mistério sobre o futuro do treinador. Tanto ele como a diretoria diziam que era necessário uma conversa para definir a situação. Neste período, o nome de Ceni chegou a ser especulado em vários clubes brasileiros, como o Santos. Mas ele acertou a sua permanência no Fortaleza para a temporada 2019.