Campeão da Copinha pelo São Paulo, Antony vai enfrentar o Guarani

Um dos destaques do elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o meia-atacante Antony voltará ao Pacaembu, palco da conquista da base no último dia 25, mas desta vez para defender o time principal do São Paulo. Reintegrado ao profissional, ele será relacionado pelo técnico André Jardine para o duelo contra o Guarani, nesta quinta-feira, às 21h, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Autor de quatro gols e seis assistências em nove partidas da Copinha, Antony já havia subido no ano passado, junto de Helinho e Igor Gomes, e chegou a participar de três jogos do Campeonato Brasileiro: contra Grêmio, Vasco e Sport. Acabou “emprestado” ao time sub-20 em alguns compromissos do Brasileirão de Aspirantes e, como ainda tem 18 anos, foi utilizado novamente na Copinha.

“Acredito que a Copinha me preparou ainda mais neste retorno ao CT da Barra Funda. A final contra o Vasco foi marcante, deixou um grande aprendizado e nos coroou com a conquista”, disse ao site oficial o atleta, que marcou um gol e deu assistência para outro no empate por 2 a 2 com o Vasco (o São Paulo venceu nos pênaltis, por 3 a 1).

O Estado mostrou nesta quarta que o clube do Morumbi tem se precavido contra o assédio a clubes de fora e renovado os contratos de suas promessas, a exemplo de Antony, para não correr o risco de perdê-las de graça em uma eventual negociação. O vínculo do meia-atacante com o São Paulo vai até 2023.