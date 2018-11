Campanha do Novembro Azul arrecada 1,4t de sabão em pó

O Novembro Azul de Americana, evento realizado no último domingo, arrecadou 1,4 tonelada de sabão em pó. O número foi divulgado nesta terça-feira pelo médico Rogério Panhoca, presidente do Colorado Esporte Clube. A agremiação é uma das responsáveis pela organização da campanha, que contou com um amistoso de futebol no estádio Victório Scuro.

No dia do evento, o público pôde trocar sabão em pó por uma camiseta do Novembro Azul. Panhoca afirmou, no entanto, que o Colorado ainda tem recebido doações. “Algumas pessoas que estavam viajando no domingo deixaram (sabão em pó) ontem (segunda), hoje (terça) de manhã lá. Sabendo da ação, mesmo não tendo mais a troca pela camiseta, ainda fizeram questão de deixar lá”, disse. Foto: George Aravanis / O Liberal

Toda a arrecadação irá para entidades assistenciais e para o Fundo Social de Solidariedade de Americana. “A gente faz a divisão pelo tamanho da entidade, que é, mais ou menos, a necessidade de cada entidade do sabão em pó”, comentou o médico. Segundo ele, a entrega será feita pelas crianças do Colorado. “Assim, a gente consegue dar mais um sentido para esse evento, que é o sentido de plantar nas crianças a sementinha da cidadania, da caridade”, apontou.

A 7ª edição do Novembro Azul começou com uma carreata. Os veículos foram da sede administrativa do São Lucas Saúde até o Victório Scuro. No estádio, as pessoas puderam assistir a uma partida de futebol que reuniu nomes como César Sampaio, titular da seleção brasileira na Copa 1998, e André Cruz, medalhista de prata nas Olimpíadas de 1988.

Cerca de mil pessoas participaram da ação, que tinha como objetivo conscientizar homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Foi feita a distribuição de, pelo menos, 50 vouchers para realização do exame de sangue PSA (antígeno prostático específico) a homens que não têm plano de saúde. O Colorado realizou o evento em parceria com o jornal O Jogo, do jornalista Zaramelo Jr.