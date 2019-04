Camisa 10 vence 2 confrontos em estreia da Supercopa São Lucas

Foto: Divulgação

A escola de futebol Camisa 10 roubou a cena na abertura da Supercopa São Lucas de Futsal de Base, na noite desta segunda-feira. Em dois jogos, a equipe goleou o Morada do Sol, no ginásio do Jardim Ipiranga, em Americana.

No primeiro confronto, o Camisa 10 fez 8 a 0 pela categoria Sub-12. Depois, a vitória foi por 4 a 0, pela classe Sub-14.

Antes, houve uma cerimônia que contou com a presença de autoridades e o desfile das 48 equipes participantes. A competição é realizada pela Lidra (Liga Desportiva Regional Americanense) em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.

“Quero agradecer ao São Lucas Saúde [patrocinador] por acreditar no nosso trabalho e, através dessa parceria, podermos realizar um evento tão importante para nossa cidade”, disse o secretário Eudaldo Cardoso, o Paraná.