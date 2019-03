Camisa 10 e São Roque são protagonistas em finais

Camisa 10 e São Roque, com três títulos cada, foram os grandes vencedores no Campeonato Americanense das categorias de base, organizado pela LAF (Liga Americanense de Futebol Amador).

O torneio chegou ao fim no último fim de semana, com finais que movimentaram oito categorias. O placar mais elástico saiu no sub-10, com triunfo do Camisa 10 sobre o Guarani por 3 a 0. A equipe ainda levantou troféus no sub-9, sub-11 e sub-12 e emplacou nove atletas entre os goleiros menos vazados e artilheiros.

Ao todo, seis das oito decisões tiveram a presença do Camisa 10. No sub-13, a derrota foi de forma dramática, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal diante do São Roque. O placar foi de 5 a 3 nas cobranças alternadas.

Também terminou em empate, só que em 1 a 1, a final contra o Colorado – que levou a melhor nos pênaltis e venceu por 5 a 2.

A agremiação só não ocupa o posto de maior ganhador da edição 2019 porque o São Roque também acumulou três conquistas, no sub-12, sub-13 e sub-15. Ponte Preta (sub-8) e Colorado (sub-14), com um título, ainda completam a lista de vencedores.

OS CAMPEÕES DO FUTEBOL DE BASE AMERICANENSE:

Sub-8 – Ponte Preta

Sub-9 – Camisa 10

Sub-10 – Camisa 10

Sub-11 – Camisa 10

Sub-12 – São Roque

Sub-13 – São Roque

Sub-14 – Colorado

Sub-15 – São Roque