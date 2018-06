Camisa 1 supera Marcelinho Carioca em desafio

Foto: Divulgação

A Escola de Goleiros Camisa 1 venceu dentro e fora de campo no desafio contra o ex-jogador Marcelinho Carioca. Os alunos do local superaram o ex-atleta no duelo de batidas de falta e também arrecadaram 500 quilos entre alimentos e produtos de limpeza e higiene. O evento aconteceu no último domingo (10), na Camisa 1.

Marcelinho deveria fazer cinco gols em 10 cobranças de falta, mas só marcou três. Alunos da escola se revezavam no gol. Como não conseguiu atingir o objetivo, o ex-jogador precisou custear dez cestas básicas. A Camisa 1 vai repassar os produtos para famílias carentes. Os outros materiais arrecadados foram doados pelas pessoas que compareceram ao evento.

As informações são do fundador e diretor da escola, Vander Batistella. “Vamos começar as doações amanhã [quinta-feira]. Temos alguns alunos da Camisa 1 que as famílias estão precisando. E, depois, vamos doar para outras famílias que ficamos sabendo que também estão passando por grande dificuldade”, afirmou.

Ele foi um dos goleiros que participaram da atividade e defendeu um dos chutes. Vander destacou, no entanto, que o principal objetivo era a arrecadação. “A maior vitória de todas foi ter o objetivo alcançado”, comentou.

Antes do desafio, Marcelinho deu uma palestra para os alunos, oportunidade em que abordou seu surgimento para o futebol. Vander ressaltou a importância disso. “Vamos ajudar pessoas e também nossos alunos, que puderam ouvir história de vida de um grande ex-atleta profissional, suas experiências”, apontou.