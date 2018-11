Camisa 1 lança álbum de figurinhas com alunos e voluntários

A Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, lançou nesta quarta-feira (31) um álbum de figurinhas que contém os alunos e a comissão técnica do projeto. Os cromos são colecionados e comercializados internamente, pelos próprios envolvidos.

Ao todo, são 126 figurinhas diferentes, sendo 16 de voluntários, o que inclui os professores. O restante é de alunos, separados por categorias de idade. As figurinhas contam com foto e nome dos envolvidos.

“Vai haver as trocas de figurinhas, como acontece nos outros campeonatos, como Copa do Mundo e Brasileiro. E o que a gente entende é que vai haver uma grande integração”, destacou o diretor da Camisa 1, Vander Batistella.

As vendas começaram na noite desta quarta, logo após a cerimônia de lançamento. Uma fila foi formada para a compra do álbum e das figurinhas. Os alunos que por questões financeiras não puderem comprar, receberão o item como forma de doação. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Durante o lançamento, houve a abertura de um pacote com cinco cromos. Os alunos “sorteados”, além de conferirem em primeira mão as respectivas figurinhas, foram premiados com um pacote extra cada.

Um deles é Gabriel Henrique, de 13 anos, que aprovou sua figurinha. “Gostei muito, é muito legal. Cada dia mais ir comprando para ver se consegue completar o álbum para ter de recordação da Camisa 1”, destacou o garoto.

Cauã Lacerda, de 11 anos, também esteve entre os sorteados. “Gostei muito do álbum, ficou muito bonito também”, elogiou. O jovem goleiro disse que vai guardar o álbum para o resto da vida. “Colecionei o álbum da Copa do Mundo e vai ser legal agora colecionar da Camisa 1”.

Vander Batistella contou que a ideia do álbum partiu de um amigo dele. Segundo ele, essa iniciativa também serve para comemorar os 13 anos de existência da Camisa 1, que serão completados no próximo dia 7.

“Entendemos que seria um marco para a escola de goleiros. Lançamos a ideia entre os pais, a aceitação foi bem bacana e positiva. E, entre os alunos, a euforia tomou conta, porque os alunos estão acostumados a colecionar as figurinhas dos ídolos. Imagine eles colecionarem figurinha deles. Então, isso marca a história da Camisa 1 e também marca a história dos alunos”, declarou.