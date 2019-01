Caligiuri faz 2, Schalke 04 vence e Wolfsburg perde chance de subir no Alemão

O Wolfsburg perdeu a chance neste domingo de subir na tabela de classificação do Campeonato Alemão. Caligiuri marcou dois para o Schalke 04 e garantiu a vitória em casa sobre o time da cidade de Wolfsburg, em partida válida pela 18.ª rodada. Com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos, o clube de Gelsenkirchen começou o ano com o pé direito.

Caligiuri abriu o placar em uma cobrança de pênalti aos oito minutos do primeiro tempo, marcando seu 11.º gol no campeonato e colocando os anfitriões na frente de seu ex-clube. Mas o Schalke 04 tirou o pé e permitiu que o Wolfsburg reagisse com Elvis Rexhbecaj, que empatou aos 20. Na segunda etapa, Caligiuri fez mais um e colocou o time da casa na frente novamente.

Com o resultado, o Wolfsburg segue na sexta posição com 28 pontos. Já o Schalke 04 está em 12.º com 21. Na próxima rodada, nesta sexta-feira, o time de Gelsenkirchen encara o Hertha Berlin, enquanto que o de Wolfsburg recebe o Bayer Leverkusen, no sábado.

Também neste domingo, o Hertha Berlin venceu o Nuremberg por 3 a 1, fora de casa. Ibisevic e Ondrej Duda (duas vezes) marcaram para o clube da capital, enquanto que Behrens fez para os anfitriões.

Com o resultado, o Hertha Berlim está na sétima posição com 27 pontos. Já o Nuremberg é o lanterna do campeonato com 11.