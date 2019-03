Cáceres celebra rápida adaptação ao Rio e exalta boa fase do Vasco

Contratado no início da temporada junto ao Cerro Porteño, o lateral Raul Cáceres imediatamente assumiu a titularidade no Vasco e se tornou um dos pontos fortes da equipe. Ele explicou nesta quarta-feira que esta rápida adaptação ao Rio é fruto de viagens anteriores à cidade e celebrou o bom momento.

“Estou bem. A cidade, eu já conhecia, passava férias aqui. O Vasco é um clube muito grande, com muita torcida. No Paraguai, joguei nos dois maiores (Cerro e Olimpia). Estou acostumado à pressão da torcida, aqui não tem sido diferente”, declarou em entrevista coletiva.

Cáceres ainda tem a comemorar a ótima fase do Vasco. O time cruzmaltino continua invicto na temporada, conquistou a Taça Guanabara com 100% de aproveitamento e garantiu vaga à segunda fase da Copa do Brasil. O paraguaio considerou que o técnico Alberto Valentim é peça fundamental deste momento.

“Desde o primeiro dia em que cheguei aqui, meu primeiro treinamento, o Valentim falou com todos o que queria, os objetivos que tinha. Acho que todos os jogadores entenderam a mensagem do treinador”, apontou.

Depois do empate com o Botafogo no último sábado, pela estreia da Taça Rio, o Vasco só volta a campo neste sábado, quando encara o Boavista, em São Januário, pela segunda rodada.