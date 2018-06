Burg’s garante vaga em confronto direto no Flamengo

O Burg’s Hamburgueria foi o vencedor do confronto que valia vaga direta para as semifinais do Campeonato Interno de Futebol Minicampo do Flamengo, na categoria Jovem. A equipe venceu o Ameripesca por 3 a 1 no último sábado (2) e, com esse resultado, ultrapassou o adversário na classificação. Apenas os dois primeiros garantiram classificação. Os demais ainda vão passar por uma repescagem. Na Jovem, a liderança ficou com o JC Limpadora.

Nas demais categorias que têm jogos de sexta-feira a sábado, os classificados foram: Loom Aquitetura/Marcenaria Paparotti e Restaurante Lê Pettit/Top Collor, na Intermediária; Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia e Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil, na Sênior; Restaurante Prato Quente e Americana Guinchos/Marcsteel, na Super Sênior. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Todos os participantes ainda possuem chance de classificação. Na Jovem e na Intermediária, havia oito times na fase classificatória. Do quinto ao oitavo colocado disputarão a primeira repescagem. O quinto enfrentará o oitavo, enquanto o sexto vai encarar o sétimo. Depois, os vencedores medirão forças com os terceiros e quartos colocados, respectivamente. Essas partidas definirão os outros dois semifinalistas.

Na Sênior e na Super Sênior, a tabela era composta por dez equipes. A primeira repescagem será disputada pelo terceiro ao décimo colocado, em quatro confrontos. Em seguida, os vencedores jogarão entre si em dois duelos, que vão definir os outros dois classificados para as semifinais.

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

14ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Jornal de Nova Odessa 3 x 5 JC Limpadora (Jovem)

Restaurante Sushidô 1 x 6 Kintal Lanches (Jovem)

Açaí Energia 3 x 1 Irriga Ação (Jovem)

Burg’s Hamburgueria 3 x 1 Ameripesca (Jovem)

Ironbody Suplementos/Villa Roxa Açaí 0 x 1 Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre (Intermediária)

Restaurante Lê Pettit/Top Collor 5 x 3 Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti (Intermediária)

Dellante/Toque Divino Colchões 2 x 1 Supermercados Pague Menos/EF Manutenção (Intermediária)

A&J Lavanderia/Cimentolit 4 x 2 Vasos São Vito/Multi Pontos Bordado (Intermediária)

Red Hot Comunicação 1 x 2 Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior)

Ecosu-Sucatas 0 x 6 Mark Freios (Sênior)

Marcos Magazine 2 x 10 Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia (Sênior)

Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil 4 x 4 RNG Transportes (Sênior)

Blue Blood Jeans 2 x 5 São Lucas Saúde (Sênior)

MontaFarma/HD Visual 3 x 3 Samuel Veículos (Super Sênior)

Ameristamp 1 x 2 Pastelaria do Porfírio/Verona (Super Sênior)

Biscoitam/Sorvetes Naturais 4 x 2 Fassina Sports (Super Sênior)

Bolsavel 2 x 4 Restaurante Prato Quente (Super Sênior)

Americana Guinchos/Marcsteel 1 x 3 Supermercados Pague Menos (Super Sênior)

Max Limp 0 x 4 Z Sport (Feminino)