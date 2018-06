Bruno Henrique se emociona e celebra primeiro gol do ano pelo Santos

Em uma temporada que não tem sido nada fácil para ele, Bruno Henrique finalmente teve motivos para comemorar no Santos nesta quarta-feira. Foi o atacante o responsável por definir a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, ao marcar seu primeiro gol na temporada.

“Todos sabem né o que aconteceu, minha lesão que me deixou afastado bastante tempo. Eu sempre falava: ‘Será que vai dar pra jogar?’. Os oftalmologistas sempre dizendo que eu ainda ia jogar em alto nível e ajudar o Santos. Hoje, fui glorificado pra jogar, tive uma oportunidade, perdi, mas na segunda tentativa eu tive calma. O professor pede pra ter calma lá”, declarou em entrevista ao SporTV após o apito final.

Bruno Henrique sofreu uma grave lesão no olho ainda no primeiro jogo da temporada, pelo Campeonato Paulista. Foram três meses de recuperação até a volta, mas novos problemas físicos voltaram a interromper sua trajetória. Por isso, o jogador se emocionou em campo nesta quarta, após marcar já aos 41 minutos do segundo tempo.

“Só eu sei toda dificuldade que passei. Esse gol, além de importante para o time, é muito significativo pra mim. Ficar afastado pelo tempo que fiquei é muito difícil e hoje fui abençoado a fazer o gol da vitória”, disse.

O gol e o triunfo santistas também foram importantes para o técnico Jair Ventura, que estava pressionado e já ouvia rumores de uma possível demissão ganharem força. Agora, o Santos só volta a campo na segunda metade de julho, após a Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira.