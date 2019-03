Bruno Henrique comemora fim de jejum e vê Flamengo com outra postura no clássico

Bruno Henrique tem sido decisivo em clássicos com a camisa do Flamengo. Neste domingo, o atacante marcou dois gols e ainda deu assistência para Gabriel confirmar o triunfo por 3 a 2 para cima do Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela Taça Rio – o segundo turno do Campeonato Carioca. Ele afirmou que o time rubro-negro foi totalmente diferente daquele que acabou eliminado pelo rival na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno.

“Conversamos muito no vestiário e batemos nessa tecla durante toda a semana. O Flamengo iria entrar de uma maneira completamente diferente do último clássico e foi o que fizemos. A equipe toda está de parabéns. Graças a Deus, depois de alguns jogos sem marcar, voltei a fazer gols e ajudar o Flamengo a sair com a vitória”, afirmou.

Bruno Henrique não marcava pelo Flamengo no Campeonato Carioca desde o dia 28 de fevereiro, quando o time rubro-negro derrotou a Portuguesa pelo placar de 3 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela segunda rodada da Taça Rio.

Com o resultado, o Flamengo confirmou a sua vaga na semifinal da Taça Rio com a segunda colocação do Grupo C com 14 pontos, um a menos do que o líder Bangu, que derrotou o Vasco, no último sábado, por 2 a 1.

O Flamengo vai enfrentar novamente o Fluminense por uma vaga na final da Taça Rio. O duelo deverá ser nesta quarta-feira. Os rivais ainda podem se encontrar também nos jogos finais do Estadual.