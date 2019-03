Bruno descarta vaga garantida e pede que Inter encare jogo de quarta como ‘final’

Dois dias depois de abrir vantagem nas quartas de final do Campeonato Gaúcho diante do Novo Hamburgo, o Internacional voltou aos treinos nesta segunda-feira. O elenco trabalhou no CT do Parque Gigante, já pensando no duelo de volta diante do mesmo adversário, quarta-feira, no Beira-Rio.

Com o placar de 2 a 0 conseguido no Estádio do Vale, o Inter pode até perder por um gol de diferença em casa que ficará com a vaga nas semifinais. Apesar da boa vantagem, a ordem no clube é encarar o duelo como mais uma “final”.

“Todo jogo é uma decisão. Mas o foco está no próximo duelo para concretizarmos a classificação. Vamos pensar a cada jogo para chegarmos preparados e fazermos desses jogos uma final”, declarou o lateral Bruno nesta segunda-feira.

O técnico Odair Hellmann comandou um treino técnico na manhã desta segunda, de finalização e de ataque contra defesa. Depois, orientou um outro trabalho, desta vez de cinco contra cinco em campo reduzido.

O treinador colorado teve duas boas notícias. O volante Patrick e o atacante Neilton deram mais um passo na recuperação de suas lesões e trabalharam no gramado. Patrick ainda deve demorar um pouco mais para retornar a campo, enquanto Neilton pode ficar à disposição já na quarta.