Bruno César destaca evolução do Vasco: ‘Melhora não é só minha, mas de todo time’

Único clube invicto entre os quatro maiores Estaduais do futebol brasileiro, o Vasco está tendo um início de temporada excelente. O time de São Januário foi campeão da Taça Guanabara – o primeiro turno do Campeonato Carioca -, começou bem a Taça Rio (segundo turno) e já avançou à terceira fase da Copa do Brasil. O meia Bruno César destaca a força do grupo vascaíno.

“Temos que pensar grande, pois a tradição do Vasco exige isso. Estamos com um elenco bom e temos provado isso nos últimos jogos. O (Yago) Pikachu não entrou contra o Boavista, mas foi muito bem contra o Botafogo. O próprio Maxi (López) não jogou, mas o Ribamar entrou e também conseguiu ir bem. Temos muitos jogadores de qualidade no elenco, caso do próprio Dudu, que veio da base. Temos de saber a hora certa de colocar esses jogadores. Sabemos que o ano é muito longo e vamos precisar contar com todos”, afirmou Bruno César, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Após folga de dois dias, o elenco do Vasco voltou aos treinamentos e iniciou nesta terça-feira a preparação para o clássico contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada da Taça Rio.

Quem está próximo de se despedir do Vasco é o lateral-direito Rafael Galhardo. Sem muitas chances com o técnico Alberto Valentim, o jogador está sendo negociado por empréstimo com o Grêmio até o final desta temporada, com um valor fixado para compra.