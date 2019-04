Bruno Alves festeja bom momento defensivo do São Paulo na temporada de 2019

Sem tomar gol há três partidas, a defesa do São Paulo tem sido um ponto forte da equipe na reta final do Campeonato Paulista. A dupla Vagner Mancini e Cuca optou por improvisar Hudson na lateral-direita, passou confiança para Reinaldo e fez a dupla de zaga Arboleda e Bruno Alves também crescer.

Agora, contra o Corinthians, o setor defensiva será colocado mais uma vez à prova. “É um jogo difícil. O Mancini cobrava muita atenção nas bolas aéreas, mudou o posicionamento no jogo do Ituano, conversou com o Cuca e isso vem dando resultado. Esperamos continuar assim nessas finais”, afirmou Bruno Alves.

O zagueiro explica que essa união entre Mancini, que ficou no comando do time até Cuca poder assumir definitivamente após resolver as suas questões médicas, tem dado certo. “O primeiro passo do Mancini foi resgatar a confiança do elenco. Não estávamos fazendo grandes jogos, mas ele pediu para acreditar e confiar, que uma hora ia mudar. Acredito que no time do Mancini já tinham algumas coisas do Cuca, porque eles estavam conversando bastante”, explicou.

Neste sábado, o São Paulo fará mais uma atividade fechada no CT da Barra Funda, na capital, e ficará concentrado para a decisão do Paulistão. Cuca não revelou o time que pretende colocar em campo neste domingo, às 16 horas, mas dificilmente terá possibilidade de escalar Pablo, machucado.

O centroavante do time não treinou durante a semana, por causa de dores nas panturrilhas. A intenção é tratar do jogador para que ele tenha condições de atuar no duelo de volta, no domingo seguinte, dia 21, na Arena Corinthians. Sem o jogador, Cuca pode manter Everton Felipe no time ou colocar o uruguaio Gonzalo Carneiro na frente.