Briga de torcedores de São Paulo e Corinthians na Grande SP deixa 3 feridos

Torcedores de São Paulo e Corinthians foram detidos na cidade de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, na manhã deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, uma briga ocorrida horas antes do primeiro confronto da decisão do Campeonato Paulista, por volta das 10h30, deixou três feridos.

Os fãs estavam em uma rua que fica a menos de um quilômetro da estação de trem Antonio Gianetti Neto, da CPTM. Com a confusão, um deles foi baleado e outros dois esfaqueados. Cinco torcedores acabaram sendo presos e levados para uma delegacia, enquanto as vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região.

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16 horas, pelo duelo de ida da final do Paulistão. O jogo será no estádio do Morumbi, enquanto que a partida de volta está marcada para o próximo domingo, na arena corintiana.

Durante a semana, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, polemizou ao afirmar que iria impedir o elenco de entrar em campo caso o ônibus do clube sofresse algum ataque de torcedores são-paulinos durante o caminho para o Morumbi – na quarta-feira, fãs do Palmeiras atiraram pedras no coletivo da equipe alviverde que se dirigia para o Allianz Parque para uma partida da Copa Libertadores.