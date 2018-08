Brasileiro, técnico convoca México para amistosos sem Chicharito

Convidado pela Federação Mexicana de Futebol para assumir interinamente a seleção nacional, o brasileiro Ricardo Ferretti anunciou nesta quarta-feira a lista de convocados para os próximos dois amistosos do país, contra Uruguai e Estados Unidos. E a relação está repleta de novidades.

Mesmo chamado para substituir Juan Carlos Osorio apenas interinamente, Ferretti deu início a uma renovação da seleção. Afinal, na convocação desta quarta, optou por não levar alguns dos principais nomes do país nos últimos anos. Entre eles, destaque para a ausência do atacante Chicharito Hernández, do West Ham.

Maior artilheiro da história da seleção mexicana, Hernández tem oscilado bastante há algum tempo e, talvez por isso, ficou de fora. Mas não foi o único medalhão preterido por Ferretti. Os zagueiros Néstor Araujo e Héctor Moreno e o meia Andrés Guardado, todos constantemente chamados há muitos anos, também foram esquecidos.

Por outro lado, Ferretti recheou a lista com jovens destaques mexicanos. Entre os jogadores com menos de 20 anos chamados pelo treinador, estão os meio-campistas Diego Lainez e Jonathan González, do Monterrey, e Roberto Alvarado, do Cruz Azul, considerados alguns dos principais destaques do último Campeonato Mexicano.

Ferretti também tornou a lista mais “nacional”, afinal, 19 dos 25 chamados atuam na liga mexicana. É com esta equipe renovada que o país vai encarar o Uruguai, dia 7 de setembro, em Houston, e os Estados Unidos, quatro dias mais tarde, em Nashville.

Confira a convocação da seleção mexicana:

Goleiros: Guillermo Ochoa (Standard Liège), Hugo González (Necaxa) e Gibran Lajud (Tijuana).

Defensores: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Oswaldo Alanis (Oviedo-ESP), Edson Álvarez (América do México), Jesús Gallardo (Monterrey), José Abella (Santos Laguna), Luis Rodríguez (Tigres) Jesús Angulo (Santos Laguna) e Gerardo Arteaga (Santos Laguna).

Meio-campistas: Jonathan Dos Santos (Los Angeles Galaxy), Roberto Alvarado (Cruz Azul), Diego Lainez (América do México), Jonathan González (Monterrey), Orbelín Pineda (Chivas Guadalajara), Víctor Guzmán (Pachuca), Erick Aguirre (Pachuca), Erick Gutiérrez (Pachuca) e Elías Hernández (Cruz Azul).

Atacantes: Rodolfo Pizarro (Monterrey), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Ángel Zaldívar (Chivas Guadalajara) e Alan Pulido (Chivas Guadalajara).