Brasileiro naturalizado exalta trabalho da Polônia às vésperas da estreia

A seleção polonesa está pronta para a estreia na Copa do Mundo. Quem garantiu foi um dos jogadores da própria seleção, o brasileiro naturalizado Thiago Cionek. O zagueiro de 32 anos, que atua no futebol italiano, garantiu que a preparação da equipe foi das melhores e falou sobre a expectativa de ser titular no duelo com Senegal, terça-feira, em Moscou.

“Estou me sentindo muito bem, nós fizemos um grande trabalho durante os treinos na Polônia e, desde então, em Sochi. Não sei se vou jogar, é claro, mas estou pronto para ajudar o time. Eu joguei cerca de 40 jogos na última temporada, incluindo com a seleção nacional, o que significa que joguei regularmente”, declarou neste domingo.

Cionek pode ganhar espaço na defesa polonesa graças à lesão do zagueiro titular Kamil Glik. O jogador do Monaco, um dos destaques da seleção, sofreu grave lesão no ombro no último dia 4, chegou a ser dado como descartado para a Copa, mas se recuperou surpreendentemente rápido e deve voltar aos treinos nos próximos dias.

“O Kamil está trabalhando muito intensamente, fazendo seu ombro cada vez mais forte. Com isso, a cada dia ele fica mais próximo do retorno, e sua recuperação está indo na direção certa”, afirmou o auxiliar do técnico Adam Nawalka, Bogdan Zajac.

Cabeça de chave do Grupo H da Copa, a Polônia encara, depois de Senegal, a Colômbia, domingo que vem, em Kazan, e o Japão, dia 28, em Volgogrado.