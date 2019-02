Brasileiro marca, RB Leipzig vence Wolfsburg e vai às quartas da Copa da Alemanha

Graças a um gol marcado pelo atacante brasileiro Matheus Cunha, o RB Leipzig venceu o Wolfsburg por 1 a 0, nesta quarta-feira, em casa, e garantiu classificação pela primeira vez às quartas de final da Copa da Alemanha.

O único gol do confronto foi marcado aos 9 minutos do primeiro tempo. Após receber passe do lateral Klostermann, o jovem de 19 anos se livrou da marcação de um defensor ao dominar a bola e finalizou cruzado para definir o placar.

Matheus Cunha é jogador da seleção brasileira sub-20, mas acabou não sendo liberado pelo clube alemão para defender o time nacional no Campeonato Sul-Americano da categoria, que está sendo realizado no Chile.

Formado como jogador pelo Coritiba, o atacante iniciou a sua trajetória como atleta profissional no Sion, da Suíça, que em junho do ano passado negociou o brasileiro com o RB Leipzig em uma transação de 15 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões pela cotação atual).

Outro clube que assegurou vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha em duelo já encerrado nesta quarta-feira foi o Augsburg, que superou o Holstein Kiel por 1 a 0, fora de casa, com um gol de Michael Gregoritsch aos 40 minutos da etapa final.

Hamburgo, Heidenheim, Paderborn e Werder Bremen são os outros times já classificados à próxima fase da competição, cujas duas últimas vagas nas quartas de final serão definidas nos jogos Schalke 04 x Fortuna Düsseldorf e Hertha x Bayern de Munique, que serão encerrados ainda na noite desta quarta-feira.