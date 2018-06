Brasil estreia na Copa busca ‘retomada do riso’

A seleção brasileira começa a caminhada na Copa da Rússia neste domingo contra a Suíça, às 15h, na Arena Rostov, em Rostov, pelo Grupo E, com dois pesos nas costas. Fora a habitual expectativa pelo título, a equipe do técnico Tite carrega a missão de concluir a grande operação de resgate do futebol nacional. Os 23 jogadores precisam, ao final da jornada, entregar uma lembrança melhor para se guardar na memória do que a herdada do último mundial.

A Copa do Mundo é o último capítulo da luta iniciada em 8 de julho de 2014, a fatídica data do 7 a 1 para a Alemanha. Os intermináveis 90 minutos de sofrimento, choque e vergonha precisariam dar lugar a um processo de reação. “O Brasil que todos respeitam e admiram está de volta. Uma equipe que joga um bom futebol”, resumiu Neymar em entrevista ao site da Fifa, no ano passado. Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

Naquela altura, já sob o comando de Tite, a seleção conseguia unir o útil ao agradável. Obtinha resultados positivos e apresentava bom futebol. Internamente, recuperava a confiança; externamente, o respeito dos adversários. Mas ainda falta o principal.

A equipe estreia na Rússia como uma das favoritas, com uma geração talentosa, mais experiente e lapidada pela decepção de 2014. Remanescentes como Paulinho, Marcelo, Thiago Silva, Willian, Neymar e Fernandinho estão dispostos a fazer da Copa um marco da redenção do futebol brasileiro. “O futebol é bom porque dá a oportunidade, muito rápido, para você reverter o que fez”, disse Paulinho.

Porém, a reação notável e surpreendente exibida nos dois últimos anos pela equipe brasileira pouco valerá se no mundial a imagem não for positiva, o futebol não tiver atuações convincentes ou o resultado não estiver à altura da expectativa. Somente uma Copa é capaz de recuperar o desastre de outra.

Se tudo der certo, o jogo contra a Suíça será o primeiro de sete na Rússia em busca de consolidar a redenção. Como se a seleção tivesse a chance de fazer uma boa partida para compensar cada um dos gols sofridos diante da Alemanha.