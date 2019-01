Bragantino segura empate com o Oeste e lidera grupo do Corinthians no Paulistão

Oeste e Bragantino fizeram uma partida igual na noite desta quarta-feira na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E o resultado não poderia ser outro: empate sem gols.

Esse foi o segundo empate do Oeste, que chegou aos dois pontos no Grupo D. Por outro lado, o Bragantino somou seu quarto ponto e está na liderança isolada do Grupo C, na frente de Corinthians, Ferroviária e Mirassol.

O primeiro tempo na Arena Barueri foi bastante equilibrado. Ligeiramente melhor, o Bragantino criou duas boas chances. Na primeira, Alyson só não marcou contra porque a trave e Matheus Cavichioli salvaram. Depois, o goleiro pegou cabeçada de Jonathan. A melhor oportunidade, porém, foi do Oeste já nos minutos finais. Mazinho bateu colocado e Lázaro salvou em cima da linha.

Na etapa final, o jogo foi mais concentrado no meio de campo, mas os times criaram boas oportunidades. Pelo Oeste, Bruno Xavier perdeu gol incrível dentro da pequena área e sem goleiro, após cruzamento de Alyson. Já o Bragantino assustou em finalização de Jonathan que acertou a barriga do defensor rubro-negro.

O Oeste volta a campo no sábado, contra o Guarani, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No domingo, o Bragantino enfrenta o Red Bull Brasil, às 11 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os jogos são válidos pela terceira rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 X 0 BRAGANTINO

OESTE – Matheus Cavichioli; Tony, Maracás, Kanu e Alyson; Matheus Jesus, Betinho, Elvis (Luiz Henrique), Mazinho (Marciel) e Bruno Lopes; Bruno Xavier (Gabriel Vasconcelos). Técnico: Renan Freitas.

BRAGANTINO – Alex Alves; Itaqui, Lázaro, Edimar e Léo Rigo; Jonathan, Magno, Rafael Chorão, Wesley e Vitinho (Esquerdinha); Matheus Peixoto (Jardel). Técnico: Marcelo Veiga.

ÁRBITRO – José Claudio Rocha Filho (SP).

CARTÕES AMARELOS – Maracás (Oeste); Wesley e Lázaro (Bragantino).

RENDA – R$ 5.145,00.

PÚBLICO – 453 pagantes.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).