Botafoguense Gabriel espera Juventude ‘muito fechado’ em jogo pela Copa do Brasil

O zagueiro Gabriel fez, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, uma análise do que espera sobre o time do Juventude, nesta quinta, às 21h30, diante do Juventude, no Engenhão, pela terceira fase da Copa do Brasil.

“O Zé (Ricardo, técnico) e sua comissão fizeram aquela análise geral deles e também pude assistir ao jogo contra o Grêmio. Creio em um adversário muito fechado e com jogadores rápidos pelas pontas, com um atacante que prende bem a bola. Acreditamos nesse jogo e estamos treinando durante essa semana para buscarmos um grande resultado. Com todo respeito ao Juventude, estamos jogando em casa e teremos o apoio do nosso torcedor. Sabemos que irão comparecer. É uma competição importante para o clube e para nós jogadores também”, disse o defensor, em entrevista coletiva.

Gabriel afirmou que o time aprendeu lições com a eliminação precoce no Campeonato Carioca, no qual acabou ficando fora até das semifinais da Taça Rio, cujo campeão foi definido no último domingo com o Flamengo superando o Vasco nas penalidades para ficar com a taça do segundo turno da competição.

“No percurso sempre acontecem algumas coisas e nem sempre conseguimos explicar. Encaramos cada jogo como uma decisão, mas muitas vezes as coisas não aconteceram e é difícil de explicar. Tiramos muitas lições e aprendizados para as demais competições. Somos um time só”, reforçou o jogador.

O atleta também destacou a dupla de zaga que vem formando com Marcelo, que se tornou possível depois que Carli precisou ser submetido a uma artroscopia no joelho direito, em fevereiro, e ainda está em processo de recuperação antes de voltar a atuar.

“Conversamos muito, trocamos experiências para que no jogo funcione melhor. Claro que também temos o Carli, que é o capitão do nosso time e um excelente zagueiro. Tem ainda o Helerson, que é um bom zagueiro também. O Botafogo está bem servido”, enfatizou.