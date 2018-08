Botafogo volta a vencer e deixa Sport na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Botafogo quebrou uma sequência de cinco jogos sem vitórias, neste sábado, ao derrotar o Sport por 2 a 0, em partida realizada no Engenhão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pior para o clube pernambucano que acabou entrando na zona de rebaixamento.

O Sport conheceu a sua quarta derrota consecutiva, a segunda com Eduardo Baptista, e acabou sendo ultrapassado na tabela de classificação pelo Atlético-PR. Com isso, terminará a rodada na 17ª posição, com 20 pontos. Já o Botafogo, com 25, acabou ganhando um respiro na luta contra o descenso.

O Botafogo começou o jogo pressionando o Sport e desperdiçou uma boa oportunidade logo aos três minutos. Luiz Fernando recebeu de Leo Valencia e colocou a bola dentro da área. Igor Rabello apareceu de surpresa dentro da área e cabeceou pela linha de fundo.

O Sport não conseguiu se encontrar em campo e encontrou dificuldades para segurar o Botafogo, que chegou a abrir o placar, mas o árbitro assinalou impedimento de Luiz Fernando. Brenner também tentou logo na sequência, porém Magrão apareceu para fazer a defesa.

O segundo tempo começou devagar. O Sport se fechou tentando surpreender no contra-ataque, enquanto o Botafogo foi saindo aos poucos e acabou abrindo o placar aos 16 minutos. Luiz Fernando recebeu na linha de fundo e cruzou. Joel Carli apareceu sozinho na segunda trave e cabeceou para o gol.

O time pernambucano acabou sentindo e deu ainda mais espaço para o Botafogo, que por muito pouco não matou o jogo aos 26 minutos. Leo Valencia lançou Brenner. O atacante disparou em velocidade e chutou para um milagre do goleiro Magrão.

Em desvantagem, o Sport não conseguiu esboçar reação e ainda acabou sofrendo o segundo gol aos 38 minutos. Jean recuperou a bola de Michel Bastos, e tocou para Aguirre. O uruguaio, que acabara de entrar no lugar de Brenner, deu números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Grêmio no sábado, às 16 horas, em Porto Alegre. No domingo, às 16h, o Sport recebe o Paraná na Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 SPORT

BOTAFOGO – Diego; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Jean, Matheus Fernandes e Leo Valencia (João Pedro); Erik, Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão) e Brenner (Aguirre). Técnico: Zé Ricardo.

SPORT – Magrão; Gabriel, Ronaldo Alves, Durval e Ernando; Fellipe Bastos, Deivid (Rafael Marques) e Marlone (Michel Bastos); Morato (Andrigo), Rogério e Hernane. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS – Joel Carli, aos 16, e Aguirre, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS – Igor Rabello (Botafogo); Deivid (Sport).

RENDA – R$ 43.980,00.

PÚBLICO – 6.031 torcedores.

LOCAL – Estádio Engenhão, no Rio (RJ).