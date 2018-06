Botafogo visita o Bahia para melhorar retrospecto fora de casa no Brasileirão

Detentor de apenas uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tenta melhorar o seu retrospecto longe do Rio de Janeiro neste domingo, às 16 horas, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 11.ª rodada do torneio.

O único triunfo conquistado fora do estádio do Engenhão foi no Rio de Janeiro, com o 2 a 1 sobre o Vasco, em São Januário. Antes disso, empate com Sport e derrotas para Cruzeiro, América-MG e São Paulo, que impediram a aproximação com os líderes da competição. No momento, a equipe alvinegra soma 13 pontos e está posicionada no meio da tabela de classificação.

Além do desempenho ruim fora de casa, o que vem atrapalhando o Botafogo na competição é a oscilação. No último jogo, por exemplo, não foi capaz de superar o lanterna Ceará no estádio do Engenhão e saiu com um empate sem gols.

“A gente fez duas partidas muito boas, contra São Paulo e Vasco, e depois caímos muito. Aí perdemos o Yago, principalmente no fim do jogo, onde você dá aquele gás final. Fomos um pouco prejudicados. Não fomos brilhantes nesse jogo, mas vínhamos de atuações boas”, analisou o técnico Alberto Valentim.

O treinador raramente repete a escalação alvinegra, mesmo quando tem todos os jogadores, ou a maioria deles, à disposição. É provável que isso não aconteça neste domingo também. Com a má atuação de Moisés na lateral esquerda, o técnico pode abrir dar uma chance a Gilson, além de promover o retorno de Matheus Fernandes entre os titulares.

O meia esteve à disposição no último jogo depois de cumprir suspensão, mas Alberto Valentim optou por deixá-lo no banco de reservas, escalando um time mais ofensivo, com João Pedro entre os 11. No ataque, ainda não é certo que Kieza e Aguirre sigam como a dupla titular. Luiz Fernando pode entrar.