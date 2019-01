Botafogo sofre, mas vence a Francana por 2 a 1 e se classifica na Copa São Paulo

Não foi fácil, mas o Botafogo conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta terça-feira, ao vencer o confronto direto contra a Francana por 2 a 1, no estádio José Lancha Filho, em Franca (SP), pela terceira e última rodada do Grupo 9.

Depois de um empate e uma derrota, o Botafogo entrou em campo pressionado e conseguiu uma boa vantagem ainda no primeiro tempo com os gols de Enio e Ramonzinho. No final do segundo tempo, Guilherme Fernandes diminuiu e a Francana ainda tentou o empate, mas não conseguiu marcar.

Com esse resultado, Botafogo e Francana terminaram empatados com quatro pontos e zerados no saldo de gols. A vaga ficou com os cariocas por conta do gols pró (3 contra 2). O líder Cuiabá, com cinco, foi outro que avançou.

Agora, o número de classificados chega a 27. Além de Botafogo e Cuiabá, estão garantidos na segunda fase: Portuguesa, Corinthians, Internacional, Goiás, Ituano, Nacional-SP, São José-RS, Marília-SP, Primavera-SP, Fortaleza, Sport, VOCEM-SP, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira-SP, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Audax-SP, Fluminense, Red Bull Brasil-SP, Porto-PE, Cruzeiro e Atântico-BA.