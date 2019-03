Botafogo se reapresenta após folga de carnaval e planeja reabilitação na Taça Rio

Os jogadores do Botafogo tiveram dois dias de folga durante o carnaval e voltaram aos treinamentos nesta terça-feira com um objetivo em mente: reabilitação na Taça Rio – o segundo turno do Campeonato Carioca. Após duas rodadas, o time ainda não venceu e buscará a primeira vitória contra o Madureira, na próxima segunda, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada. Antes, empatou o clássico contra o Vasco e perdeu para o Volta Redonda.

Com apenas um ponto no Grupo C da Taça Rio, a equipe está em situação complicada no Campeonato Carioca e corre risco de ficar fora das finais da competição. No treino desta terça-feira, o volante Rikson quer o time concentrado para derrotar o Madureira.

“Temos que continuar focados. Ainda temos chances de classificação e vamos lutar até o final. A vitória vai chegar”, afirmou o jogador, de apenas 20 anos, em sua primeira entrevista coletiva como profissional do Botafogo.

O período de preparação de seis dias para a partida conytra o Madureira será fundamental para o técnico Zé Ricardo, já que ele terá tempo de recuperar seus atletas fisicamente. O goleiro paraguaio Gatito Fernandez e Alex Santana, por exemplo, ficaram de fora da partida contra o Volta Redonda por problemas físicos.