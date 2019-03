Botafogo prorroga contratos de mais duas revelações de suas categorias de base

Com poucas chances de continuar na disputa pelo título do Campeonato Carioca deste ano, o Botafogo anunciou nesta quarta-feira a prorrogação de contrato de Rickson e Wenderson, dois jogadores revelados nas categorias de base do clube.

Rickson, de 21 anos, assinou compromisso para defender a equipe até dezembro de 2021. O jogador disputou três partidas pelo time principal botafoguense nesta temporada. Wenderson, de 20 anos, jogou por quatro vezes em 2019, e selou acordo para permanecer no clube até o fim de 2022.

Anteriormente, a diretoria alvinegra também havia anunciado recentemente as renovações dos contratos do lateral Lucas Barros e do zagueiro Glauber, outras duas promessas da base botafoguense. Este último defensor integra a equipe sub-20 do clube e foi convocado pelo técnico Tite para ganhar experiência com o grupo de jogadores chamados para os amistosos da seleção brasileira contra Panamá, no próximo sábado, em Portugal, e República Checa, na terça, em Praga.

Quarto colocado no Grupo B da Taça Rio, com apenas cinco pontos, e em nono lugar na classificação geral do Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, para enfrentar a Portuguesa, no Engenhão. O time fez o último treino de preparação para este duelo no final da tarde desta quarta.