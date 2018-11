Botafogo pega o Paraná para dar adeus a Jefferson e se garantir na Sul-Americana

O Botafogo entra em campo contra o Paraná nesta segunda-feira, às 20 horas, no Engenhão, para dar adeus ao goleiro Jefferson, que fará o último jogo de sua carreira, e, além disso, se garantir na próxima edição da Copa Sul-Americana. O duelo é válido pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Em seu ato final, Jefferson vestirá uma camisa especial, listrada e com as cores azul e cinza, em alusão aos uniformes de goleiro mais marcantes que ele usou por mais de dez anos no Botafogo. O material foi confeccionado como parte da homenagens que receberá pela sua bonita história construída no time. A festa também contará com brinde aos primeiros 10 mil torcedores que entratrem no estádio, um bandeirão, faixas e ações com crianças.

“Confesso que a ficha está caindo agora. Venho me preparando faz tempo para a aposentadoria. Estou muito emocionado esses dias. Todos vão passar por isso, mas é muito difícil. Essa coletiva pela última vez. Momento emocionante. Só tenho que agradecer”, disse Jefferson na sua última entrevista antes de pendurar as luvas.

Jefferson fará sua partida de número 459, o que o torna o terceiro atleta que mais vezes vestiu a camisa do Botafogo, atras apenas de Garrincha (612) e Nilton Santos (721). Em seus 18 anos de carreira, o goleiro, revelado pelo Cruzeiro, também passou por América-SP, Trabzonspor e Konyaspor, ambos da Turquia, além de ter defendido a seleção brasileira.

Além de dar adeus a Jefferson, o Botafogo, confirmado na elite depois de um arrancada impressionante que contou com quatro vitórias seguidas e um empate na última partida diante do Santos, joga para confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. Precisa, para isso, apenas empatar com o lanterna, que já está rebaixado. Assim, iria aos 49 pontos e não poderia ficar abaixo da 13ª posição, a última entre os times que vão ao torneio sul-americano.

A grande novidade do time no duelo pode ser João Paulo. Recuperado de uma lesão grave na perna, o meia voltou a ser relacionado depois de oito meses e pode retornar aos gramados. João Paulo havia quebrado a tíbia e a fíbula em um lance com Rildo, do Vasco, no final de março.

A escalação deve ser muito parecida com a que empatou com o Santos, na rodada anterior. Não será exatamente a mesma pois Matheus Fernandes recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Dudu Cearense deve ser o substituto. O zagueiro Joel Carli, com uma lesão no ombro, será desfalque novamente.