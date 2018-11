Botafogo fará treino aberto à torcida no sábado, antes de pegar o Corinthians

Em situação difícil no Campeonato Brasileiro, o Botafogo quer o apoio da torcida para se livrar do rebaixamento à Série B. Nesta quinta-feira, o clube anunciou que fará treino aberto no sábado, no Engenhão, na véspera do confronto diante do Corinthians, domingo, no mesmo estádio, pela 32.ª rodada.

A expectativa é de que a torcida compareça em peso para empurrar os jogadores e ajudar a equipe neste momento difícil. Afinal, o Botafogo é o 15.º colocado do Brasileirão, com 35 pontos, apenas um à frente da Chapecoense, que fecha a zona do rebaixamento. Já são cinco jogos seguidos sem vitória na competição.

Na última vez que o Botafogo abriu as portas de seu treinamento à torcida, o resultado em campo foi bastante positivo. No dia 7 de abril, véspera da final do Campeonato Carioca, cerca de sete mil pessoas acompanharam a atividade da equipe. No dia seguinte, o título veio diante do Vasco nos pênaltis, após triunfo por 1 a 0 no tempo normal.

Neste domingo, além do incentivo da torcida, o Botafogo terá o retorno do goleiro Gatito Fernández, após seis meses afastado por lesão. O técnico Zé Ricardo utilizará os últimos dois treinos antes da partida para definir a escalação que encara o Corinthians.