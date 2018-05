Botafogo encara embalado São Paulo por 1ª vitória fora de casa no Brasileirão

O Botafogo tem um páreo duro em busca de sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21 horas, o time carioca visita o embalado São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em duelo da oitava rodada da competição.

Em três jogos longe de seus torcedores, o Botafogo perdeu duas vezes – para Cruzeiro e América-MG – e empatou a outra contra o Sport. O time alvinegro precisa da vitória para dar mais consistência à campanha, que é irregular até aqui. No momento, tem duas vitórias, três empates e duas derrotas, é o 12.º colocado e soma nove pontos.

Para o lateral-esquerdo Moisés, que foi titular na última partida pela primeira vez depois de voltar de uma lesão sofrida na final do Campeonato Carioca e que o tirou dos primeiros jogos do Brasileirão, a vitória sobre o São Paulo é importante, pois dá moral ao time antes do clássico contra o Vasco, neste sábado.

“Não tem segredo. Vamos quietinhos, está na hora de vencer fora de casa, distanciar da zona de rebaixamento e ficar perto do G-4. Se vencermos, vamos voltar grandes e ganhar moral para o clássico do sábado”, disse.

Moisés deve ser mantido na esquerda. Como tem acontecido, a tendência é de que Alberto Valentim faça alterações pontuais no time em busca do “equilíbrio”, ao qual o técnico costuma fazer referência nas entrevistas coletivas. Certo é que o zagueiro Joel Carli, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no último jogo, volta ao time. Com isso, Yago volta para o banco de reservas.

No meio de campo não se sabe se o treinador manterá entre os titulares o jovem João Pedro, surpresa na última escalação. Pode promover o retorno de Leo Valência ou, então, escalar Renatinho. Na frente, Kieza, autor do gol de empate contra o Vitória, deve seguir no time, apesar da sombra do uruguaio Rodrigues Aguirre.