Botafogo desembarca em Salvador com desfalques para partida contra o Bahia

O Botafogo desembarcou em Salvador neste sábado com desfalques na bagagem para enfrentar o Bahia neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os zagueiro Yago e Joel Carli e o volante Jean estão machucados e ficaram no Rio de Janeiro.

Joel Carli se machucou na partida no empate sem gols com o Ceará e não participou dos últimos treinamentos, assim como Jean, que recebeu uma pancada no tornozelo em uma das atividades e também está fora do duelo. Já Yago ficará fora por precaução, após o choque de cabeça na última partida que preocupou a comissão técnica e fez o jogador sair de ambulância do estádio.

Na vaga de Joel Carli entra o jovem Marcelo Benevenuto para formar a zaga ao lado de Igor Rabello. No meio, Matheus Fernandes retoma o seu lugar no time e deve atuar com Rodrigo Lindoso e Leo Valencia. Ele estava livre de suspensão contra o Ceará, mas Alberto Valentim optou por deixá-lo no banco de reservas.

Após o tropeço no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, o Botafogo se vê pressionado para voltar a vencer e não ficar perto da zona de rebaixamento. O time alvinegro soma 13 pontos, está na 13.ª colocação e busca aumentar o seu retrospecto fora de casa no torneio – venceu apenas uma vez longe do seu torcedor.

Confira os relacionados do Botafogo para o duelo contra o Bahia:

Goleiros – Jefferson e Saulo

Zagueiros – Igor Rabello, Marcelo Benevenuto e Kanu

Laterais – Moisés, Gilson, Marcinho e Luis Ricardo

Volantes – Marcelo, Lindoso, Gustavo Bochecha e Matheus Fernandes

Meias – Renatinho, Leo Valencia, Luiz Fernando e João Pedro

Atacantes – Kieza, Rodrigo Pimpão, Brenner, Aguirre e Ezequiel