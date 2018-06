Botafogo anuncia que Valentim deixará o clube para assumir time da Arábia Saudita

Em meio à Copa do Mundo, o Botafogo ganhou uma dor de cabeça para resolver até a retomada do calendário do futebol brasileiro. O clube anunciou que o técnico Alberto Valentim aceitou uma proposta de um time da Arábia Saudita e deixará a equipe alvinegra nos próximos dias.

De acordo com o Botafogo, Valentim apenas informou que aceitou a proposta. O clube alvinegro ressaltou, no entanto, que a multa rescisória precisará ser paga pelo time árabe antes que o acerto seja oficializado. Auxiliar do treinador na equipe carioca, Fernando Miranda também está de saída.

O nome do clube para onde vai Valentim não foi confirmado. O certo é que o treinador deverá definir a questão nos próximos dias. Afinal, neste momento, ele está na Rússia acompanhando a Copa.

Valentim estava no Botafogo desde fevereiro, quando foi contratado após as eliminações na Copa do Brasil e na Taça Guanabara. Entre altos e baixos, conseguiu levar o clube ao título do Campeonato Carioca e ao nono lugar momentâneo no Campeonato Brasileiro. Ele deixa o time com 25 partidas disputadas, sendo 11 vitórias e sete derrotas.