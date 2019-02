Boselli e Richard se desentendem no treino do Corinthians

O atacante Mauro Boselli e o volante Richard se desentenderam no treino do Corinthians desta segunda-feira no CT Joaquim Grava. Após uma dividida, o argentino reclamou de maneira enérgica de uma pancada no rosto. Richard retrucou. Fabinho Félix, um dos auxiliares do técnico Fábio Carille, se aproximou e encerrou a discussão.

O treinamento coletivo foi realizado em campo reduzido e contou apenas com jogadores que não foram titulares na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, domingo, em Itaquera. Os auxiliares promoveram um trabalho de 10 contra 10. Carille não esteve presente, pois foi palestrante sobre “treinamento de campo” em curso da CBF, no Rio.

O atacante Romero foi um dos destaques do treinamento e fez dois gols. O paraguaio ainda não acertou sua renovação de contrato. Um dos times foi formado por Walter (Filipe), Michel Macedo, Pedro Henrique, Léo Santos, Richard, Araos, Oya, Romero, André Luis e Love. O outro time Caíque França (Cássio), João, Marllon, Carlos, Thiaguinho, Ramiro, Vital, Diaz, Gustavo Silva e Boselli. O meia Marquinhos foi o curinga.

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians faz o seu último treino antes de enfrentar o Avenida-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será quarta, em Itaquera, às 21h30.