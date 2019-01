Boselli e Manoel aparecem no BID e podem estrear pelo Corinthians no sábado

O atacante Mauro Boselli e o zagueiro Manoel tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta segunda-feira e estão liberados para serem inscritos no Campeonato Paulista pelo Corinthians.

Os dois reforços treinaram nesta manhã junto aos reservas, enquanto os titulares do empate contra o São Caetano, domingo, por 1 a 1, ficaram na academia. Boselli e Manoel ainda ficarão de fora da partida desta quarta-feira contra o Guarani, em Campinas, pela segunda rodada do Estadual.

É provável que já estejam legalmente aptos para entrar em campo no duelo com a Ponte Preta, sábado, pela terceira rodada. O técnico Fábio Carille, no entanto, deve ser cauteloso para colocá-los em campo. Isso porque Boselli ficou um longo período sem treinar com bola por causa da negociação entre o León, do México, com o Corinthians. Manoel também perdeu parte da pré-temporada no Cruzeiro por causa de uma catapora.

Manoel e Boselli foram apresentados aos torcedores no último domingo, no intervalo da partida contra o São Caetano. A estreia no Paulistão contou com a presença em campo de outros cinco reforços da atual temporada. Os volantes Richard e Ramiro, e os atacantes André Luis e Sornoza começaram entre os titulares. Gustavo Silva entrou na etapa final. Já o lateral-direito Michel Macedo não atuou.

Para o jogo contra o Guarani a tendência é que Carille repita o time da estreia do Estadual, com Cássio; Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustagol e Sornoza.