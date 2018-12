Boschilia e Pablo marcam e definem vitórias dos seus times no Francês

Um brasileiro foi decisivo para encerrar uma sequência de três tropeços do Nantes no Campeonato Francês. Nesta quarta-feira, com um gol do brasileiro Gabriel Boschilia na etapa final, o time derrotou o Olympique de Marselha por 3 a 2, em casa, no duelo válido pela 16ª rodada da competição.

A partida foi movimentada especialmente na etapa inicial, quando Morgan Sanson e Florian Thauvin, em cobrança de pênalti, fizeram os gols do Olympique, que foi vazado pelo argentino Emiliano Sala e Abdoulaye Touré. No segundo tempo, então, Boschilia, aos 18 minutos, definiu o triunfo do Nantes.

Com uma legião de brasileiros em campo – além de Boschilia, Diego Carlos, Fábio da Silva, Lucas Lima e Andrei Girotto -, o Nantes conseguiu, assim, se distanciar da briga contra o rebaixamento no Francês, chegando aos 17 pontos, em 13º lugar. Já o Olympique ficou mais longe da disputa pela vice-liderança, parando nos 26 pontos, na quinta posição.

Quem também perdeu a chance de saltar para a segunda colocação foi o Lyon, superado pelo Rennes, em casa, por 2 a 0. O norte-americano Jordan Siebatcheu e Hatem Ben Arfa fizeram os gols da partida, aos 41 e aos 43 minutos do primeiro tempo. O Lyon, do brasileiro Marcelo, está na quarta posição, com 28 pontos, atrás de Lille (30) e Montpellier (29). Já o Rennes ascendeu aos 20, na 13ª posição.

O Saint-Étienne desperdiçou a chance de ultrapassar Lyon e Olympique de Marselha ao perder para o Bordeaux por 3 a 2, fora de casa, seguindo com 26 pontos, na sexta posição. O tunisiano Wahbi Khazri marcou duas vezes para o time visitante, que viu o zagueiro Pablo dar a vitória ao Bordeaux aos 45 minutos do segundo tempo. Os outros gols do time do também brasileiro Otávio foram de Jimmy Briand e Francois Kamano. E o resultado levou a equipe aos 21 pontos, na zona intermediária da classificação.

O Nimes, com um gol nos acréscimos de Loick Landré, derrotou o Caen por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos 23 pontos. Umut Bozok marcou o outro gol do time, que foi vazado por Prince Oniangue. Na briga contra a degola, o Caen é o 17º colocado com 13 pontos.

Com gol de Issiaga Sylla, o Toulouse derrotou o Reims por 1 a 0, fora de casa, chegando aos 21 pontos, com três a mais do que o seu adversário, o 15º do Francês. Já o Dijon, 16º com 16 pontos, fez 2 a 1 no Guingamp, o lanterna do campeonato, com apenas oito.