Borussia Mönchengladbach vence o Schalke 04 e reassume a vice-liderança do Alemão

Bastou uma rodada para o Borussia Mönchengladbach reassumir a vice-liderança do Campeonato Alemão. A posição foi recuperada neste sábado com a vitória por 2 a 0 sobre o Schalke 04, na casa do adversário, em Gelsenkirchen, em confronto pela 20.ª rodada.

O Borussia Mönchengladbach voltou à segunda posição pois, além do triunfo em Gelsenkirchen, o time foi beneficiado com a derrota do Bayern de Munique, antigo dono do posto, por 3 a 1 para o Bayer Leverkusen, e está a sete pontos do líder Borussia Dortmund.

Os dois times têm 42 pontos, mas o Borussia Mönchengladbach aparece à frente por ter melhor saldo de gols (23 a 21). Irregular no torneio, o Schalke 04 parou nos 22 pontos e ocupa o 12.º lugar, longe da zona de rebaixamento, mas também não tão perto da zona de classificação às ligas europeias.

A vitória veio com suor e muita dificuldade, já que o time visitante, depois de muito insistir, só balançou as redes depois dos 40 minutos do segundo tempo, quando o Schalke 04 já jogava com 10 jogadores após a expulsão de Nubel, aos 15 da etapa final.

Christoph Kramer abriu o placar aos 40 minutos, com um lindo chute da entrada da área, e Florian Neuhaus fechou a contagem cinco minutos depois. Thorgan Hazard, irmão de Eden Hazard, craque do Chelsea, deu as duas assistências para os gols.