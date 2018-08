Borussia Dortmund sofre gol relâmpago, mas goleia RB Leipzig por 4 a 1 na estreia

Na luta para acabar com a hegemonia do Bayern de Munique no país, o Borussia Dortmund estreou bem no Campeonato Alemão. Neste domingo, goleou por 4 a 1 o RB Leipzig, em casa, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.

Apesar da goleada sofrida, o RB Leipzig abriu o placar ainda antes do primeiro minuto de jogo, com o atacante francês Jean-Kévin Augustin. O volante sírio Mahmoud Dahoud, o atacante austríaco Marcel Sabitzer (contra) e o volante belga Axel Witsel foram responsáveis pela virada do Borussia Dortmund.

No segundo tempo, o atacante alemão Marco Reus fez o quarto e último gol da equipe da casa no duelo, já aos 44 minutos. O Borussia Dortmund tenta encerrar jejum de seis temporadas sem vencer o Campeonato Alemão – as seis últimas edições foram vencidas pelo Bayern de Munique.

Também neste domingo, o Mainz derrotou o Stuttgart por 1 a 0, em casa, com gol do atacante nigeriano Anthony Ujah, aos 30 minutos do segundo tempo. Ao fim da primeira rodada, o Borussia Dortmund lidera o torneio, com três pontos e três gols positivos de saldo de gol.