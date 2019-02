Borussia Dortmund empata fora e, com derrota do Bayern, aumenta vantagem na ponta

Até quando não faz seu melhor jogo e não vence, o Borussia Dortmund, líder do Campeonato Alemão, consegue aumentar a sua vantagem na ponta. Neste sábado, o time de Dortmund empatou por 1 a 1 fora de casa contra o Eintracht Frankfurt e, beneficiado com a derrota do vice-líder Bayern de Munique por 3 a 1 para o Bayer Leverkusen, também como visitante, ampliou para um ponto a diferença entre os dois na tabela de classificação.

Invicto há quatro jogos, o Borussia Dortmund, que perdeu apenas um dos 20 jogos até aqui no torneio, tem agora 49 pontos, sete a mais que o Bayern de Munique, que pode até deixar o segundo lugar caso o Borussia Mönchengladbach, terceiro colocado, derrote o Schalke 04 neste sábado.

Com a igualdade perante o líder, o Eintracht Frankfurt se manteve no quinto posto com 32 pontos, enquanto que o Bayer Leverkusen, ao triunfar sobre o time bávaro, subiu dois degraus para ocupar o sétimo lugar, com 30.

Mesmo quando o time não responde tão bem, Marco Reus não deixa de ser protagonista no Borussia Dortmund. O meia alemão foi quem abriu o placar em finalização na pequena área aos 22 minutos, depois de receber assistência de Raphael Guerreiro. O sérvio Luka Jovic, porém, deixou tudo igual pouco tempo depois e o marcador não voltou a se movimentar.

Em Leverkusen, o Bayern de Munique até começou melhor, tanto que saiu na frente com um gol de Leon Goretzka no final da primeira etapa. Apoiado por sua torcida, o Bayer Leverkusen mudou de postura no segundo tempo e conquistou o triunfo com a eficiência de seus atacantes. O jamaicano Leon Bailey empatou o jogo, o alemão Kevin Volland virou e o argentino Lucas Alario selou a vitória em casa.

Nos outros jogos do dia, Nuremberg (17.º colocado) e Werder Bremen (10.º) empataram por 1 a 1, mesmo placar do duelo entre Hoffenheim (oitavo) e Fortuna Düsseldorf (13.º), e o Wolfsburg derrotou o Hertha Berlin (nono) por 1 a 0 para assumir o sexto lugar e se situar na zona de classificação à Liga Europa.