Borja peca pela irregularidade e tem baixa média de gols no Palmeiras

O atacante colombiano Miguel Borja está perto de completar dois anos no Palmeiras, mas ainda não conseguiu conquistar a confiança do público. Criticado pela torcida no domingo, no empate por 0 a 0 com a Ferroviária, o jogador tem até agora pelo clube uma média de gols por jogo inferior à obtida na melhor temporada da carreira.

Borja tem pelo Palmeiras a média de 0,34 gol por jogo, cerca de metade do rendimento conquistado na melhor fase da carreira, em 2016. Naquele ano, com as camisas do Cortuluá e do Atlético Nacional, o atacante colombiano obteve a média de 0,75 gol por partida e foi campeão da Copa Libertadores.

Após marcar dois gols nos dois primeiros jogos que fez em 2019, o colombiano enfrenta críticas e ganhou a defesa do técnico Luiz Felipe Scolari. “Jogadores de alta performance, como os que atuam no futebol brasileiro nesse nível, devem saber suportar situações em que não estejam jogando maravilhosamente bem”, afirma Felipão.

O atual técnico palmeirense, inclusive, é um dos grandes apoiadores de Borja. Com Deyverson suspenso e Arthur Cabral fora da lista de inscritos no Campeonato Paulista, o colombiano é a principal aposta do ataque da equipe.

Mesmo com o momento instável no Palmeiras, recentemente o camisa 9 recebeu sondagens do futebol chinês e foi procurado para uma conversa em São Paulo pelo novo técnico da seleção da Colômbia, Carlos Queiroz.

O jogador custou cerca de R$ 33 milhões. A operação realizada em fevereiro foi bancada pela Crefisa. O contrato dele com o Palmeiras vai até 2022.