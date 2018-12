Borja e atacante do Santa Fé são os artilheiros da Libertadores

Eliminado na semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras tem a ostentar o artilheiro desta edição do torneio. Miguel Borja divide a conquista com o atacante colombiano Wilson Morelo, do Independiente Santa Fé. Ambos marcaram nove gols na competição encerrada neste domingo, com o título do River Plate sobre o Boca Juniors.

Borja se destacou principalmente na fase de grupos com a camisa do Palmeiras na Libertadores. Mas caiu de rendimento no mata-mata e até perdeu espaço na equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Nas rodadas finais do Brasileirão, o atacante começou os jogos no banco de reservas.

Apesar das oscilações, Borja foi um dos artilheiros da Libertadores, que tem outro representante do futebol brasileiro entre os seus principais goleadores. Abaixo de Borja e Morelo está o meia Jadson, do Corinthians. Ele anotou seis gols.

Depois vem dois jogadores do Boca: Benedetto e Ramón Ábila, vice-campeões neste domingo. Ambos marcaram cinco gols. Nesta lista também estão Sassá e Thiago Neves, do Cruzeiro, e Everton, do Grêmio. Todos com cinco gols.

A Libertadores foi encerrada neste domingo no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o River buscou a virada na prorrogação e venceu por 3 a 1, conquistando seu quarto título na principal competição da América do Sul.