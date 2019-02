Bombeiros atestam segurança em alojamentos do RB e União

Os alojamentos de Rio Branco e União Barbarense seguem as normas de segurança estabelecidas pelas autoridades, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O LIBERAL ouviu os comandantes da região nesta terça-feira, quatro dias após o incêndio que matou dez garotos do Flamengo no centro de treinamento Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

As vítimas estavam abrigadas em uma estrutura provisória. Já em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, as acomodações são de alvenaria, o que evita propagação de incêndio, de acordo com os bombeiros. “É concreto, tijolo. Então, quer dizer, isso já é um fator que evita a propagação de incêndio no ambiente”, comentou o tenente Élio Douglas Marcolino Lima, comandante do posto de Santa Bárbara.

A unidade é responsável pela vistoria do alojamento unionista, localizado nas dependências do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. Élio apontou que a área dos dormitórios conta, inclusive, com sinalização de emergência e rota de fuga. “Está tudo em ordem de acordo com o projeto que foi aprovado por São Paulo [pelo Corpo de Bombeiros]”, disse.

As acomodações do Rio Branco também ficam no estádio do clube, o Décio Vitta, e são fiscalizadas pelo posto de Americana. “Internamente, os vestiários têm sinalização, luz de emergência, placas, hidrante. Então, não tem alta carga de um possível incêndio como aconteceu lá no Flamengo”, afirmou o comandante da unidade, tenente Maycon Paiva.

Tanto no Décio Vitta como no Antonio Guimarães, os quartos não têm ar-condicionado – no caso do Flamengo, o fogo partiu do equipamento instalado em um dos dormitórios. Os dois locais também recebem jovens das categorias de base, assim como o Ninho do Urubu.

O Corpo de Bombeiros inspeciona os alojamentos uma vez por ano, normalmente em novembro, durante as vistorias dos respectivos estádios, e enviam os relatórios para a FPF (Federação Paulista de Futebol).

A entidade exige cinco laudos para liberação dos estádios. Os bombeiros emitem dois deles: o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e o de prevenção e combate de incêndio. O Décio Vitta e o Antonio Guimarães estão aprovados em ambos. “Para se obter o AVCB e para se enviar o laudo à federação, tudo é vistoriado”, garantiu o tenente Maycon.