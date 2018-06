Bolt joga em Old Trafford e marca gol de pênalti em amistoso beneficente

Fã confesso do Manchester United, Usain Bolt realizou neste domingo o sonho de jogar no estádio Old Trafford. O recordista mundial dos 100 e 200 metros no atletismo atuou em um amistoso beneficente de jogadores e personalidades do resto do mundo contra atletas e famosos da Inglaterra.

Bolt sempre manifestou o sonho de vestir a camisa do Manchester United. Se isso não foi possível, ao menos conseguiu atuar no famoso estádio do clube. Para isso, se preparou nos últimos dias no Stromsgodset, da Noruega, e chegou a atuar em um amistoso. Ele também já havia treinado com o time do Borussia Dortmund.

O velocista atuou no time do resto do mundo, que contou com nomes como os de Clarence Seedorf, Robert Pires, Robbie Keane, Yaya Touré, Edwin van der Sar, Patrick Kluivert e Juan Sebastián Verón. Outro que atuou nesta equipe foi o ex-jogador Eric Cantona, ídolo do Manchester, que entrou no segundo tempo da partida e foi ovacionado pela torcida.

A equipe inglesa saiu na frente com gol de Darren Bent e ampliou com Jeremy Linch. Robbie Keane, Seedorf e Verón viraram para o resto do mundo, mas Michael Owen marcou e voltou a empatar. O 3 a 3 se estendeu até o apito final, o que levou a disputa para os pênaltis.

Bolt foi o primeiro a cobrar e abriu a contagem para o resto do mundo, mas o time inglês reagiu e venceu nas penalidades por 4 a 3. Nem a derrota, no entanto, impediu a festa do velocista ao realizar um sonho.