Bola parada sob atenção no Leão da 13 após falhas

Foto: Claudio Mariano - SB NOTÍCIAS

A dois dias da estreia do União Barbarense no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a correção das falhas de posicionamento da defesa em jogadas de bola parada ainda têm sido uma das marcas das atividades conduzidas pelo técnico Denis Augusto.

Especialmente depois da derrota para o Paulista por 3 a 2, no último jogo-treino da pré-temporada, realizado no último sábado, quando todos os gols do time de Jundiaí tiveram origem em jogadas com essa característica em comum.

A observação é destacada pelo lateral-direito Eliandro, que tem sido titular ao longo da fase de preparação. Segundo ele, inclusive antes do encontro com o Galo do Japi, o treinador havia feito um trabalho nesse sentido.

“O Denis tem trabalhado muito essa questão, inclusive na véspera do jogo contra o Paulista ele trabalhou a bola parada. Durante essa semana a gente tem que continuar trabalhando pra melhorar a nossa defesa nessas bolas, que infelizmente foi um quesito predominante no jogo [contra o Paulista] e fez a gente perder”, disse o ala de 20 anos, em entrevista à Rádio Luzes da Ribalta, nesta quarta-feira.

O jogador, que chegou ao Leão da 13 vindo do Santo André, inclusive, lembrou como a correção na postura defensiva pode contribuir para jogos como os que o alvinegro espera na divisão, marcados por adversários parelhos e com placares definidos em detalhes. E para isso citou o Palmeiras à moda do técnico Luiz Felipe Scolari como inspiração.

“Pra nenhum clube a gente pode sofrer três gols de bola parada. O público quer ver vitória, quer os três pontos, independente se a gente jogou bem ou mal. A gente tem visto bastante o time do Palmeiras sendo criticado pelo estilo de jogo do Felipão, não é um estilo muito bonito de se ver jogar, mas foi campeão ano passado jogando dessa maneira. O torcedor quer saber de vitórias”.

A estreia do União no Estadual está marcada para este sábado, contra a Itapirense, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, às 15 horas. O técnico Denis Augusto comanda mais um treino na tarde desta quinta-feira, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, e deve definir a equipe titular depois da atividade programada para a manhã de sexta-feira.