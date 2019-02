Blanco sofre nova lesão no joelho em treino do Atlético-MG e passará por cirurgia

O volante Gustavo Blanco sofreu outra grave contusão no joelho esquerdo e será mais uma vez submetido a cirurgia. Nesta quarta-feira, o Atlético-MG informou que o jogador de 24 anos voltou a lesionar o ligamento cruzado anterior, em outro difícil obstáculo para sua carreira.

“O volante Gustavo Blanco, em treino nesta quarta-feira, na Cidade do Galo, sofreu entorse no joelho esquerdo. Após exames, constatou-se nova lesão no ligamento cruzado anterior. O atleta passará por cirurgia em data a ser definida. Desejamos força para superar o difícil momento”, divulgou o Atlético-MG em breve comunicado.

A contusão aconteceu em treino realizado pelo volante no CT atleticano, uma vez que ele não viajou com o elenco para o duelo com o Danubio, terça-feira, pela fase preliminar da Libertadores, justamente por viver fase final de recuperação da lesão anterior.

Um dos destaques do Atlético-MG na primeira parte do Brasileirão do ano passado, Blanco rompeu o mesmo ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e foi submetido a cirurgia em julho. Depois de seis meses de recuperação, o jogador foi liberado pelos médicos no último dia 26 e vinha realizando seus primeiros trabalhos ao lado do elenco.

A expectativa era de que Blanco voltasse em breve aos campos. Prova disso é que o Atlético-MG inscreveu o jogador na fase preliminar da Libertadores. Diante desta nova cirurgia, porém, o departamento médico alvinegro não divulgou uma previsão para seu retorno.