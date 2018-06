Bernardo Silva minimiza crise na Espanha: ‘Jogadores têm muita experiência’

A crise que se instalou na seleção da Espanha, após o anúncio de que o técnico Julen Lopetegui deixará a equipe ao fim da Copa para treinar o Real Madrid, não deve afetar a disposição dos jogadores na estreia contra Portugal. Esta é a opinião do volante português Bernardo Silva, às vésperas do confronto ibérico na sexta-feira, no Mundial da Rússia.

O anúncio da saída do treinador foi feito nesta terça-feira e surpreendeu a todos porque Lopetegui tinha acabado de acertar sua renovação com a seleção espanhola, no mês passado, até a Eurocopa de 2020. A decisão do treinador irritou Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Na manhã desta quarta, o jornal Marca chegou a especular a saída do treinador antes mesmo do início da Copa do Mundo. Ainda nesta quarta, Rubiales e Lopetegui vão conceder entrevista coletiva para falar sobre o assunto.

Nada disso, porém, deve abalar o time espanhol, na opinião de Bernardo Silva. “Os jogadores espanhóis têm muita experiência, são de elite e já estiveram em outras Copas e Eurocopas. Estão preparados para viver qualquer situação dentro da seleção”, afirmou o volante do Manchester City, que não vê vantagem para Portugal em razão da crise do rival.

O jogador garantiu que a equipe portuguesa está concentrada somente em sua preparação para a estreia na Copa. “Nós temos de estar preocupados com o nosso trabalho para a seleção estar a 100%. Os jogadores estão todos motivados. Queremos fazer um grande campeonato mundial. Estamos todos prontos para ajudar a seleção”, declarou.

Um dos destaques da campanha vitoriosa do Manchester no Campeonato Inglês, Bernardo admitiu que Cristiano Ronaldo é o grande líder da equipe. Segundo o volante, o companheiro de 33 anos é um “exemplo” para todo o time. “Cristiano Ronaldo é o nosso capitão. É um exemplo para nós e dá conselho aos mais jovens, compartilha a sua experiência”, afirmou.

O duelo com a Espanha está marcado para as 15 horas (horário de Brasília) de sexta-feira, no Fisht Stadium, na cidade de Sochi. Pelo mesmo Grupo B, o time português enfrentará na sequência as seleções de Marrocos e Irã.